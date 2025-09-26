Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Spray, danni e vandali a Lamezia in azione: imbrattato l’ex palazzo comunale

Spray, danni e vandali a Lamezia in azione: imbrattato l’ex palazzo comunale

Danneggiate le pareti dell’immobile in piazzetta D’Ippolito dove la sera “bivaccano” molti giovani. In passato prese di mira anche le mura della cattedrale. I residenti chiedono la videosorveglianza dell’area

Siamo alle solite: continua a essere imbrattato e a essere oggetto di vandalismi l’ex municipio della città, il bel palazzo storico che svetta su Corso Numistrano e che da anni, purtroppo, attende importanti lavori di recupero e di rifunzionalizzazione. A prenderlo di “mira”, manco a dirlo, sono i soliti ragazzini che di sera, in modo particolare nei finesettimana, stazionano nell’antistante Piazzetta D’Ippolito tra amici, bevute – anche sfruttando una vicina macchinetta automatica – e, purtroppo, bombolette e pennarelli. Una situazione ormai atavica che più volte ha coinvolto, come si sa, anche le mura della Chiesa Cattedrale, quelle laterali, che danno più riparo tra i vicoli, ma persino la facciata principale con la sua caratteristica scalinata. Un “bivacco” su cui, al massimo, poter scagliare qualche moralismo degli adulti, che insomma potrebbe tranquillamente rimanere cosa innocua se non fosse che poi, puntualmente, diventa azione di vandalizzazione che non potrebbe minimamente trovare giustificazione nemmeno nella “stasi” del Palazzo comunale.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province