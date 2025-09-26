Spray, danni e vandali a Lamezia in azione: imbrattato l’ex palazzo comunale

Siamo alle solite: continua a essere imbrattato e a essere oggetto di vandalismi l’ex municipio della città, il bel palazzo storico che svetta su Corso Numistrano e che da anni, purtroppo, attende importanti lavori di recupero e di rifunzionalizzazione. A prenderlo di “mira”, manco a dirlo, sono i soliti ragazzini che di sera, in modo particolare nei finesettimana, stazionano nell’antistante Piazzetta D’Ippolito tra amici, bevute – anche sfruttando una vicina macchinetta automatica – e, purtroppo, bombolette e pennarelli. Una situazione ormai atavica che più volte ha coinvolto, come si sa, anche le mura della Chiesa Cattedrale, quelle laterali, che danno più riparo tra i vicoli, ma persino la facciata principale con la sua caratteristica scalinata. Un “bivacco” su cui, al massimo, poter scagliare qualche moralismo degli adulti, che insomma potrebbe tranquillamente rimanere cosa innocua se non fosse che poi, puntualmente, diventa azione di vandalizzazione che non potrebbe minimamente trovare giustificazione nemmeno nella “stasi” del Palazzo comunale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale