Vibo, recuperati i 24 milioni per l’ospedale: via libera ai lavori sullo “Jazzolino”

I nodi economico-finanziari sono stati sciolti: le risorse per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale Jazzolino ci sono. È quanto fa sapere la commissione straordinaria alla guida dell’Asp a seguito delle recenti interlocuzioni con la Regione. Il 10 settembre scorso sono stati perfezionati accordi e convenzioni che consentono di passare alla fase operativa. Partiranno inizialmente i lavori per la messa in sicurezza (11 milioni) e con decretazione successiva quelli per efficientamento energetico (10 milioni) e antincendio (3 milioni). Ma non vi sono indicazioni certe sui tempi.

La vicenda è complessa. Nel 2022 il presidio ospedaliero vibonese è risultato beneficiario di quasi 25 milioni di euro, somme prevalentemente del Pnrr e, in parte minore, del Fondo sviluppo e coesione.

