Luoghi della movida di Lamezia Terme “epicentro” dal consumo selvaggio di alcol

Alcool e giovanissimi, tra consumi eccessivi, abusi, zero controlli e, talvolta, piccoli disagi che ne sono conseguenza diretta: da un po’ di tempo ormai se ne parla anche a Lamezia, e con crescente preoccupazione da parte di famiglie e associazioni. Per quanto si tratti di un problema sociale chiaramente diffuso a macchia d’olio (forse tipico in una certa società come quella in cui viviamo), non è da trascurare l’impatto che hanno sulla città certi consumi smisurati – e illegali – di alcolici. In altre parole, trattandosi di minorenni, il problema si acuisce e sconfina anche nell’illegalità: anzi, si sa bene quanto l’età media nel consumo di alcolici si stia abbassando sempre più in maniera vertiginosa.

