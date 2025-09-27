Maltempo in Calabria, in particolare sullo Ionio: tornado a largo di Crucoli

Nella prima mattinata di oggi a Crucoli (KR), a largo delle costa della frazione Torretta, un tornado è stato immortalato con un telefonino e postato sui social. La tromba marina si estendeva dalla superficie del mare verso le nuvole muovendosi vorticosamente e attirando l’attenzione dei passanti. La colonna d’aria ed acqua, che da lontano sembrava ramificarsi in altre più deboli e piccole, fortunatamente non ha raggiunto la spiaggia, ormai non più frequentata come in estate, ed ha continuato a scaricare tutta la sua potenza lontano dal centro abitato.

Tali fenomeni atmosferici violenti si sono verificati nella zona anche nel 2008, 2020 e 2021 con danni per le abitazioni ed i gestori degli stabilimenti balneari. L’evento di oggi è stato registrato anche in altri paesi limitrofi come Cariati e più lontani come Mandatoriccio in provincia di Cosenza.