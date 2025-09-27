Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Medici e risorse insufficienti, tagli per le guardie mediche di Vibo Valentia

Medici e risorse insufficienti, tagli per le guardie mediche di Vibo Valentia

Il piano dell’Asp prevede di ridurre il numero delle postazioni dalle 41 attuali a 30. Saranno effettuati degli accorpamenti che consentano però di coprire l’intero territorio

L’Asp sta lavorando alla riorganizzazione dei presidi di continuità assistenziale, ossia delle guardie mediche. Saranno una decina le postazioni che a breve verranno meno con gli accorpamenti, per garantire il rispetto del rapporto di uno ogni 5mila abitanti e per assicurare postazioni aperte, scongiurando disservizi. Le attuali guardie mediche non si possono più mantenere. A fronte di 41 presidi, infatti, vi sono solo 40 professionisti titolari: numero ovviamente insufficiente per tenere aperte tutte le postazioni e per assicurare la regolare turnistica.
