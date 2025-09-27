Medici e risorse insufficienti, tagli per le guardie mediche di Vibo Valentia

L’Asp sta lavorando alla riorganizzazione dei presidi di continuità assistenziale, ossia delle guardie mediche. Saranno una decina le postazioni che a breve verranno meno con gli accorpamenti, per garantire il rispetto del rapporto di uno ogni 5mila abitanti e per assicurare postazioni aperte, scongiurando disservizi. Le attuali guardie mediche non si possono più mantenere. A fronte di 41 presidi, infatti, vi sono solo 40 professionisti titolari: numero ovviamente insufficiente per tenere aperte tutte le postazioni e per assicurare la regolare turnistica.

