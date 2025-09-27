Paura nel Crotonese, appicca un incendio e rischia di morire nel rogo: arrestato e trasporto d'urgenza in ospedale un 77enne

Maxi rogo e incendiario gravemente ustionato: è accaduto nel Crotonese dove un 77enne è stato arrestato e trasportato d’urgenza in ospedale. Un vasto incendio ha devastato tre ettari di terreno in località Timpa del Salto, provocando paura e momenti di grande tensione tra i residenti della zona. L’autore del rogo, un uomo di 77 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Belvedere di Spinello dopo un rapido intervento che ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno notato una densa colonna di fumo levarsi nei pressi di un edificio. Temendo che potessero esserci persone in pericolo, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e si sono diretti sul posto per verificare la situazione. Nel giro di pochi minuti, grazie a un sopralluogo accurato e alle prime testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a individuare il terreno da cui si erano propagate le fiamme, risalendo così al responsabile. Il 77enne, che secondo le indagini avrebbe acceso il fuoco all’origine del rogo, è stato rintracciato non lontano dall’area interessata. L’uomo presentava gravi ustioni, conseguenza diretta del contatto con le fiamme che lui stesso aveva innescato. Dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato trasferito d’urgenza tramite elisoccorso in una struttura sanitaria specializzata, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le fiamme, intanto, hanno impegnato a lungo le squadre di Calabria Verde, che hanno lavorato per arginare l’incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni circostanti o si propagasse ulteriormente. Grazie al tempestivo coordinamento tra le forze dell’ordine e i soccorritori è stato possibile contenere i danni ed evitare conseguenze peggiori.