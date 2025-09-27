Università, richieste per realizzare 2.135 posti letto in Calabria grazie al bando Pnrr

Sono state presentate richieste per realizzare 2.135 posti letto a prezzo calmierato in Calabria grazie al bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Lo rende noto il ministero. «Nello specifico - spiega un comunicato - a Catanzaro sono pervenute candidature per 657 posti letto, a Cosenza per 1.015 posti letto, a Reggio Calabria per 463 posti letto.

Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il MUR ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (CDP)».

«L'investimento sull'housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l’attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie» ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.