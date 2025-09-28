Incarichi ad avvocati esterni all’Ente. Il Comune di Lamezia si avvarrà di una short-list

Il richiamo dell’Autorità nazionale anticorruzione ha sortito i primi effetti. La Giunta Murone ha infatti avviato le procedure per la formazione di una short list di avvocati da cui attingere in caso di necessità, per sostenere la rappresentanza legale del Comune. Questo considerata la scarsa disponibilità di professionisti all’interno dell’ente e, soprattutto, alla luce delle censure mosse dall’Anac, per l’affidamento ripetuto di incarichi, in particolare dal 2011, agli stessi avvocati.

In particolare, la short list autorizzata dalla giunta dovrà essere articolata in 5 settori: assistenza e patrocinio presso il Tribunale amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque e Corte di Cassazione; assistenza e patrocinio presso il giudice di pace per contenziosi di natura civile e penale; assistenza e patrocinio presso Tribunale Ordinario Corte Appello Corte di Cassazione per contenziosi in materia civile; assistenza e patrocinio presso Tribunale Ordinario, Corte Appello e Corte di Cassazione (cause in materia di pubblico impiego); assistenza e patrocinio presso Tribunale Ordinario Corte Appello e Corte di Cassazione per contenziosi in materia penale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale