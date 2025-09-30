Controlli dei finanzieri su B&B e case vacanze tra Soverato i comuni vicini: sanzioni fino a 150mila euro a 22 strutture

La Guardia di finanza di Catanzaro ha concluso un’attività di controllo sul rispetto delle norme fiscali e amministrative da parte di strutture ricettive extra-alberghiere nel periodo estivo.

Obbligo di Codice Identificativo Nazionale

I militari della Compagnia di Soverato hanno verificato l’applicazione del nuovo obbligo di registrazione ed esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 per garantire trasparenza e contrastare le locazioni irregolari.

Attraverso il monitoraggio degli annunci online e controlli sul territorio, sono state individuate 22 strutture tra bed and breakfast e case vacanze a Soverato, Montepaone, Davoli, Satriano, Badolato e San Sostene, prive del codice o senza la corretta esposizione. Le violazioni hanno portato a sanzioni pecuniarie complessive fino a 150 mila euro, che saranno versate ai Comuni e destinati a interventi su turismo e rifiuti.

Omissione di comunicazioni sugli ospiti

In 9 strutture sono emerse ulteriori irregolarità relative al mancato invio dei dati degli ospiti alla banca dati “Alloggiati web”, come previsto dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza. In questi casi i titolari sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria.