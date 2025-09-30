Cropani, 35enne arrestato per maltrattamenti in famiglia: misura cautelare con braccialetto elettronico

Serata di paura il 17 settembre a Cropani, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sellia Marina, insieme ai colleghi della Stazione di Botricello, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari è scattato dopo la segnalazione di alcuni vicini, allarmati dalle grida provenienti dall’abitazione. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno trovato la moglie dell’uomo in forte stato di agitazione e prostrazione, affidandola subito alle cure mediche.

Secondo quanto ricostruito nella fase delle indagini preliminari – che dovranno essere confermate nel contraddittorio tra accusa e difesa – l’uomo, accecato dalla gelosia, avrebbe aggredito la donna durante una lite familiare. Armato di un forchettone, l’avrebbe bloccata sul divano e colpita con pugni e schiaffi, minacciandola pesantemente. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito una serie di episodi pregressi di violenze e minacce, spesso consumati anche davanti ai figli minori, che avrebbero segnato da anni la vita della vittima in un clima di terrore domestico.