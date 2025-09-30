Crotone, ai domiciliari con braccialetto elettronico per stalking e aggressioni nei confronti del compagno dell'ex moglie

Un uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Crotone, accusato di atti persecutori e lesioni nei confronti del precedente compagno della sua ex moglie.

Denunce e aggressioni

Il provvedimento è scaturito dalla denuncia della vittima, che ha raccontato di essere stata ripetutamente minacciata e aggredita dall’indagato. Secondo quanto emerso, l’uomo non accettava la sintonia che la sua ex compagna aveva mantenuto con l’ex partner nella gestione dei figli, trasformando il rancore in comportamenti violenti e persecutori. La vittima, esasperata, era stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita per paura di nuove aggressioni.

L’intervento della Squadra Mobile

La Squadra Mobile di Crotone, attivando la procedura del Codice Rosso, ha ricostruito una serie di episodi di violenza e minacce, anche attraverso strumenti telematici. Gli accertamenti hanno portato la Procura della Repubblica, guidata da Domenico Guarascio, a richiedere una misura cautelare poi accolta dal GIP e subito eseguita.