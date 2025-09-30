Crotone, i conti di Akrea Spa migliorano ma la differenziata non decolla

Migliorano i conti di Akrea. La società del Comune che si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ha chiuso il bilancio consuntivo del 2024 con un utile di 62.284 euro. Un passo in avanti se si considera che il rendiconto del 2023 aveva fatto registrare uno striminzito più 18.447 euro. Su tutti, l'azienda pubblica presieduta da Alberto Padula rispetto a due anni fa ha ridotto di 170.851 euro la spesa per il personale che è passata da 4.662.204 euro a 4.491.353 euro del 2024.

