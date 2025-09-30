I possibili tagli alle Guardie mediche, la Conferenza dei sindaci di Vibo Valentia in “allerta”

Sta suscitando preoccupazione la notizia di una prospettata riduzione del numero di guardie mediche. L’Asp discuterà con la Conferenza dei sindaci una proposta di riorganizzazione per avere una postazione ogni 5mila abitanti, rientrando nel rapporto ottimale definito dall’Accordo collettivo nazionale e scongiurando tagli più significativi.

Così facendo il numero di guardie mediche passerebbe da 41 (una ogni 3.500 abitanti) a 30: riduzione ritenuta necessaria anche in vista della carenza di medici, che sta comportando non pochi disagi alla popolazione, all’Asp e ai medici stessi.

