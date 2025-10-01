Scoppia la grana legata allo smaltimento del Tenorm con e senza amianto presente nella discarica fronte mare ex Fosfotec (Farina Trappeto) che attende di essere bonificata.
Eni Rewind, in una nota trasmessa il 30 settembre al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ha comunicato che in Europa non ci sono discariche idonee a ricevere le oltre 160 mila tonnellate di scorie Tenorm, (di cui 112 mila tonnellate con amianto e 48 mila senza), a causa della loro portata radioattiva.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale
Bonifica di Crotone, scoppia la grana Tenorm: «In Europa non si trovano discariche»
Eni Rewind ha scritto al ministero dell’Ambiente dopo aver ricevuto il “no” allo smaltimento da due società. Gli impianti austriaci e tedeschi non accettano scorie con fosforiti e radionuclidi oltre i limiti delle loro norme
Caricamento commenti
Commenta la notizia