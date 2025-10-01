Caro caffè: quello più economico a Catanzaro, Reggio Calabria e Messina

Non si arresta l’aumento del prezzo del caffè, al punto che nel confronto col 2021 l’irrinunciabile appuntamento degli italiani con la tazzina costa oltre il 20% in più. I dati emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè che si celebra oggi primo ottobre.

Analizzando i dati dell’Osservatorio Mimit, il prezzo nelle grandi città è passato da una media di 1,04 euro del 2021 a una media di 1,25 euro di agosto 2025, con un aumento del 20,6% in 4 anni, spiega il Crc.

I listini sono estremamente diversificati sul territorio: in 4 province il prezzo del caffè supera la soglia di 1,4 euro.

Bolzano si conferma la città col caffè più costoso, con un prezzo medio di 1,47 euro, seguita da Ferrara con 1,43 euro, Padova con 1,41 euro e Belluno con 1,40 euro. In altre 17 province la spesa è superiore a 1,3 euro a tazzina. Dalla classifica è esclusa Benevento, che di recente è stata al centro di polemiche «per grossolani errori nelle rilevazioni dei prezzi», puntualizza il Crc.