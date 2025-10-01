Catanzaro, posti letto fantasma a Villa Sant’Anna: i giudici accertano il danno erariale

I posti letto di terapia intensiva coronarica nella clinica Villa Sant'Anna esistevano solo sulla carta. Lo conferma la sezione giurisdizionale della Corte dei conti calabrese che ha riconosciuto un danno erariale da quasi 700mila euro. La Corte (presidente Domenico Guzzi, i giudici Carlo Efisio Marrè Brunenghi e Guido Tarantelli) ha condannato la società Villa Sant'Anna spa (in liquidazione giudiziaria), l’ex presidente del consiglio di amministrazione Rosanna Frontera e l’ex direttore generale Giuseppe Failla al pagamento in favore della Regione Calabria della somma complessiva di 680.265 euro.

