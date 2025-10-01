Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Catanzaro Servizi: bilancio e pontili al centro dei lavori in Commissione

Il Comune non ha ancora approvato il consolidato 2024 per l’assenza del documento della partecipata. Veraldi (Azione): «È l’emblema del fallimento dell’amministrazione: De Marco o Silipo non è cambiato nulla»

Le vicende della società partecipata Catanzaro Servizi ancora al centro dei lavori della commissione Vigilanza e controllo e di quella Bilancio e Affari generali. Dalla questione pontili a quella del bilancio 2024, per la società a totale partecipazione del Comune quella attuale è una fase di delicata transizione: dal cosiddetto “caso” del credito fiscale annullato dall’Agenzia delle entrate (e le conseguenti “turbolenze” registrate a inizio agosto) alle attività ordinarie di gestione e programmazione, per Catanzaro servizi ogni azione è ora vagliata con molta attenzione.
