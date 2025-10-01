Furto d'acqua a Isola Capo Rizzuto: denunciato un 25enne

I Carabinieri della Tenenza locale hanno denunciato a piede libero un uomo di 52 anni, accusato di furto aggravato di risorse idriche. L’indagine è partita dopo una segnalazione del Consorzio di Bonifica Calabria, che aveva rilevato un consumo anomalo in un’area agricola del territorio.

Sul posto, i militari dell’Arma, insieme ai tecnici del Consorzio, hanno scoperto un allaccio irregolare e la manomissione di un dispositivo denominato hydropass, parte dell’impianto consortile. In questo modo, l’indagato si sarebbe appropriato illecitamente dell’acqua destinata all’uso agricolo.

Il fenomeno dei furti d’acqua è considerato particolarmente grave nell’area di Isola di Capo Rizzuto e più in generale nel Crotonese, soprattutto in una fase in cui l’approvvigionamento idrico rappresenta una risorsa strategica per le aziende agricole e per le comunità locali. L’operazione rientra nell’attività di controllo costante dei Carabinieri contro le condotte illecite che colpiscono il settore, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.