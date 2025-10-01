In auto con 70 bombole gpl "pericolose": una denuncia a Crotone

Un normale controllo lungo la strada statale 106, nel tratto che attraversa Torre Melissa, si è trasformato in un’operazione di sequestro. I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno infatti fermato un automezzo carico di 70 bombole di GPL, per un peso complessivo di oltre 950 chili. Quello che poteva sembrare un trasporto regolare si è rivelato ben altro.

I militari della Tenenza di Cirò Marina hanno scoperto che le bombole viaggiavano senza la necessaria documentazione, indispensabile per certificarne la provenienza e garantire la sicurezza. Non solo: i sigilli apposti non erano conformi a quelli prescritti e l’etichettatura risultava incompleta, segno evidente di una destinazione al commercio illecito.

Dietro quelle bombole, dunque, non c’era soltanto un problema di burocrazia: il trasporto rappresentava un pericolo concreto, perché la mancanza di certificazioni mette a rischio non solo i consumatori ma anche chi opera nel settore, esponendo tutti al rischio di incendi ed esplosioni.