Nuovo centro per l’impiego di Catanzaro, uffici aperti entro sette mesi

Il sindaco Nicola Fiorita ha effettuato un sopralluogo nel cantiere dell’edificio di piazza Le Pera che ospiterà il nuovo Centro per l’impiego. Lo stabile, già di proprietà della Provincia e sede temporanea della Questura fino al 2022, è stato acquistato nei mesi scorsi dal Comune per oltre 1,8 milioni e ora si avvia alla fase di ristrutturazione, per un valore di altri 600mila euro, con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni erogati dai fondi della Regione Calabria relativi al “Piano regionale straordinario di potenziamento Centri per l’Impiego”.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale