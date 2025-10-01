Rassegna stampa 01-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, Tridico: «Subito 10mila posti di lavoro. Le coperture finanziarie? Ci sono»
Calabria, parlano le donne candidate alla Regione: quel “nodo” del malessere che si traduce in astensionismo (ore 14)
IN EVIDENZA
Omicidio Gaetani, il cosentino Gianluca Maestri insospettabile killer al servizio dei clan padroni della Sibaritide
A Catanzaro mezzo secolo per una sentenza e arriva… l’ennesimo salasso per il Comune
Calabria, b&b e case vacanza nell’illegalità: pioggia di sanzioni nel Basso Ionio
Capitale della Cultura 2028: Gioia Tauro presenta il dossier. Ufficializzati anche il logo e lo slogan: “Gioia è Cultura”
CRONACA
Catanzaro Servizi: bilancio e pontili al centro dei lavori in Commissione
Reggio, al via nuove dismissioni: il Comune mette in vendita oltre 300 alloggi popolari
Grazie al Pnrr avviati lavori per 20 milioni di euro per “rigenerare” la zona Sud di Reggio
Cosenza, assunti 65 collaboratori scolastici: Palazzo Lecce spiega le supplenze
Tribunale di Crotone: la lotta per la presidenza si chiude a favore di Mingrone
Partono a Corigliano Rossano i lavori di rifacimento del muro crollato nel quartiere San Biagio
POLITICA
Mormile e Riccio: «La sinistra vince a Gaza». E scoppia la polemica alla Provincia di Catanzaro
Vibo, rimpasto di Giunta dopo il voto: il sindaco Romeo tende la mano ai “DeR”
