Home / Cronaca / Traffico di droga in Emilia, condanne meno pesanti in Appello per i vibonesi

Traffico di droga in Emilia, condanne meno pesanti in Appello per i vibonesi

Si è concluso da Bologna il processo di secondo grado dell’inchiesta che coinvolge tra gli altri Francesco Ventrici

Dietro alla dimensione internazionale di traffico di droga c’era una pericolosa organizzazione con radici anche nel Vibonese. Sono le conclusioni alle quali sono arrivati i giudici della Corte d’Appello di Bologna che hanno giudicato gli imputati del processo scaturito dall'operazione “Due torri connection”. Scattata il 2 agosto 2011, l’operazione mise sotto i riflettori una presunta organizzazione di narcotrafficanti la cui figura chiave è Francesco Ventrici di San Calogero che, già condannato a 26 anni di reclusione in I grado, ha avuto una riduzione a 23 anni. Invece 14 anni sono stati inflitti ad Antonio Grillo di San Calogero (17 anni in I grado); 10 anni e 6 mesi a Giuseppe Simonelli di Tropea, (17 anni in I grado); 10 anni ad Italo Iannello di San Calogero, (17 anni in I grado); 10 anni e 6 mesi ad Angelo Mercuri di Calimera di San Calogero (17 anni in I grado); 5 anni e 20mila euro di multa a Ferdinando Zappia di Mesiano di Filandari (17 anni in I grado); 3 anni e 8 mesi e 15 mila euro di multa a Claudio Zippilli di Sant’Omero (Teramo, 13 anni in I grado); 3 anni e 8 mesi e 15 mila euro di multa a Marco Di Maurizio, di Giulianova (Teramo, 13 anni in I grado); 10 anni a Raul Isaza Cano, colombiano (17 anni in I grado); e 10 anni e 6 mesi a Mari Vincent, svizzero (17 anni in I grado).
