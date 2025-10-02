Catanzaro, le attività comunali in vista del voto di domenica e lunedì

Proseguono al Comune le attività preparatorie in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi, finalizzate al corretto ed efficiente svolgimento delle operazioni di voto.
Presieduta dalla segretaria generale Vincenzina Sica e dal dirigente del settore Antonino Ferraiolo, si è svolta ieri una sessione di formazione rivolta ai dipendenti comunali che saranno destinati alle novantadue sezioni elettorali con il compito di consegnare ai presidenti di seggio i materiali: schede, registri, eccetera; fornire le informazioni utili al corretto insediamento dei seggi stessi; trasmettere a Palazzo De Nobili i dati di affluenza al voto negli orari canonici di rilevazione, nonché i risultati degli scrutini.
Queste ultime due attività saranno svolte con l’ausilio di una piattaforma informatica che consentirà la trasmissione dei dati in tempo reale e, soprattutto, garantirà la certezza dei dati stessi grazie alle funzioni del software utilizzato, che permettono di registrare qualunque anomalia contabile negli esiti degli scrutini. Una garanzia, quindi, del rigoroso rispetto della volontà degli elettori. Saranno appunto i dipendenti comunali presenti nei seggi a “dialogare” con gli uffici di Palazzo De Nobili attraverso la piattaforma su cui i dati verranno caricati; da qui, dunque, la necessità della formazione, che è stata fatta dai tecnici della Ifm srl che ha realizzato il sistema.
Oggi pomeriggio, come annunciato nei giorni scorsi, è prevista invece la sessione di studio dedicata ai presidenti di seggio nominati dalla Corte d’Appello di Catanzaro nonché agli iscritti all’albo dedicato, per un approfondimento tecnico sulle operazioni di voto e di scrutinio, nonché sulla verbalizzazione dei risultati. L’incontro è aperto anche alla partecipazione di coloro che – in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e con esperienze pregresse quali componenti di seggi - potranno essere inseriti in un apposito elenco dal quale attingere nel caso in cui si renda necessario procedere alla surroga di presidenti di seggio impossibilitati o assenti.
