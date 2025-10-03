Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Catanzaro, spaccio di droga nella periferia sud. Indagati dalla Procura in diciassette

Catanzaro, spaccio di droga nella periferia sud. Indagati dalla Procura in diciassette

Chiuse le indagini per il gruppo che controllava le “piazze” di Lido, Aranceto e Santa Maria. Ricostruiti decine di episodi, gli inquirenti ipotizzano la presenza di una vera associazione

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiuso le indagini su una presunta associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Sono 17 gli indagati che, secondo l’accusa, avrebbero fatto parte di un’organizzazione gestiva le piazze di spaccio nei quartieri Aranceto, Santa Maria e Catanzaro Lido. Il gruppo tra il 2017 e il 2018 sarebbe riuscito a smerciare quantitativi di cocaina e, in misura minore, di marijuana. Sono in tutto 34 i capi di imputazione contestati dai sostituti procuratori Silvia Peru e Debora Rizza. Promotore e organizzatore del gruppo sarebbe stato il 38enne Nicola Manetta a cui viene contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Per gli inquirenti a lui sarebbe spettato il compito di «dirigere e coordinare le attività dei singoli sodali, di individuare canali di approvvigionamento e rifornire i soggetti deputati allo spaccio per conto dell’associazione». Il reato associativo è contestato ad altri quattro indagati: Giovanni Veneziano, 45 anni; Costantin Adrian Bhagat, 38 anni; Walter Pio Carmelo Berlingeri, 27 anni; Giovanni Cimino 29 anni.
