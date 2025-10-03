Catanzaro, spaccio di droga nella periferia sud. Indagati dalla Procura in diciassette

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiuso le indagini su una presunta associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Sono 17 gli indagati che, secondo l’accusa, avrebbero fatto parte di un’organizzazione gestiva le piazze di spaccio nei quartieri Aranceto, Santa Maria e Catanzaro Lido. Il gruppo tra il 2017 e il 2018 sarebbe riuscito a smerciare quantitativi di cocaina e, in misura minore, di marijuana. Sono in tutto 34 i capi di imputazione contestati dai sostituti procuratori Silvia Peru e Debora Rizza. Promotore e organizzatore del gruppo sarebbe stato il 38enne Nicola Manetta a cui viene contestata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. Per gli inquirenti a lui sarebbe spettato il compito di «dirigere e coordinare le attività dei singoli sodali, di individuare canali di approvvigionamento e rifornire i soggetti deputati allo spaccio per conto dell’associazione». Il reato associativo è contestato ad altri quattro indagati: Giovanni Veneziano, 45 anni; Costantin Adrian Bhagat, 38 anni; Walter Pio Carmelo Berlingeri, 27 anni; Giovanni Cimino 29 anni.

