Guardie mediche a Vibo, tagli confermati. L’Asp: ma migliorerà l’efficienza

La grave carenza di medici ostacola il mantenimento degli attuali 41 presidi di continuità assistenziale, ragion per cui il servizio di guardia medica va riorganizzato. La conferma è arrivata ieri dal nuovo presidente della commissione Asp, Gianfranco Tomao, che ha precisato: «Non vi è ancora una bozza del piano di rimodulazione, ma faremo di tutto per assicurare l’efficienza del servizio su tutto il territorio».

L’Asp ha spiegato che si prevede una guardia medica ogni 5mila abitanti. Si tratta di uno standard fissato dall’Accordo collettivo nazionale, che prevede comunque deroghe del 30% (sia in aumento che in diminuzione) in particolari condizioni. Il Vibonese è proprio in condizione di deroga, essendovi una guardia medica ogni 3.500 abitanti, ma non vi sono medici a sufficienza per poter mantenere questa situazione (si contano solo 40 medici titolari per 41 presidi).

