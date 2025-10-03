L’edificio “penzolante” di Sambiase. Il sindaco di Lamezia: tocca ai privati muoversi

A un mese dal terribile crollo che ha coinvolto la palazzina di Via Galluppi, a Sambiase, la situazione è purtroppo ancora piuttosto invariata. Almeno a vista. Nello slargo che sta alle spalle della chiesa del Carmine, le macerie fanno ancora brutta mostra, il tempo sembra essersi fermato e le famiglie coinvolte da quella che ha rischiato di diventare una vera tragedia – più di dieci i nuclei sfollati, e il crollo è balzato anche sulle cronache nazionali – restano ancora in attesa dei prossimi passi, impossibilitati, come si sa, anche solo a recuperare i propri effetti personali. La palazzina, anzi tutta l’area, rimane ancora sotto sequestro e dopo le prime due settimane, il Comune di Lamezia non può più continuare a ospitare le famiglie in strutture ricettive a proprie spese ma, perlomeno, qualche passo in avanti arriva dal Pubblico Ministero.

«L’Amministrazione ha fatto tutto quello che doveva e poteva fare – ha dichiarato alla Gazzetta del Sud il primo cittadino di Lamezia, Mario Murone – anzi ha fatto anche molto di più. L’area è ancora sottoposta a sequestro ma il pubblico ministero ha autorizzato la messa in sicurezza, cioè la demolizione dell’immobile».

