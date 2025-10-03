Ndrangheta a Catanzaro, la Dda chiude il cerchio su 55 indagati I NOMI

Chiuse le indagini sull’inchiesta “Clean Money” che il 27 febbraio scorso ha portato i carabinieri del Comando provinciale a sferrare un duro colpo al clan dei Gaglianesi. Oltre all’associazione mafiosa, la Dda ha fatto luce su varie attività criminali tra cui estorsioni, rapine e traffico di droga.

Gli indagati sono 55: Cosimino Abbruzzese, 70 anni; Antonio Anello, 71; Tommaso Aprile, 60; Alessandro Basile, 40; Vitaliano Cannistrà, 69; Domenico Cerminara; Saverio Ciambrone, 61; Roberto Corapi, 64; Salvatore Corea, 55; Giovanni Costa, 72; Stefania Costanzo, 40; Antonio Donato, 30; Donato Gallelli, 50; Lorenzo Iiritano, 66; Eugenio Longo, 57; Michele Maccherone, 48; Domenico Maida, 57; Michele Maruca, 71; Fortunato Mesiano, 50; Francescopaolo Morabito, 29; Pancrazio Opipari, 49; Giorgio Pavan, 71; Enrico Pinto, 53; Manuel Pinto, 28; Antonio Procopio, 64; Antonio Procopio, 38; Giuseppe Procopio, 43; Pietro Procopio, 70; Rodolfo Procopio, 42; Emanuele Riccelli, 28; Giuseppe Rijitano, 60; Domenico Rizza, 69; Tommaso Rosa, 61; Angelo Rotella, 36; Vincenzo Santoro, 37; Mario Scerbo, 47; Domenico Scozzafava, 44; Giuseppe Signoretta, 51; Francesco Trapasso, 57; Ercole Zirpoli, 69; Massimiliano Celi, 46; Simone Zurlo, 20; Orlando Abbruzzese, 50; Andrea Fava, 52; Carlo Le Pera, 58; Igor Guarino, 42; Nicolina Cavaretta, 60; Giuseppe Rocca, 62; Dorin Boicu, 41; Giovanni Passalacqua, 60; Giuseppe Narciso, 59; Antonio Giglio, 49; Silvano Mancuso, 55; Andrea Doria, 54; Sergio Rubino, 48.