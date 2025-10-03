Rassegna stampa 03-10-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Regionali in Calabria, Conte crede nel progetto progressista. «La destra pensa soltanto al potere»
Inchieste giudiziarie, sanità e lavoro. Confronto rovente Occhiuto-Tridico a poche ore dal voto in Calabria
Le Regioni vanno “ripensate”. Troppo potere in mano ai Presidenti
INCHIESTE E PROCESSI
Cetraro, il conduttore tv Occhiuzzi ai pm: «Quando Pinto esce mi ucciderà»
Omicidio Gaetani a Cassano Ionio, il boss Abbruzzese tuona contro il pentito
«La ‘ndrangheta? Un brand globale». Dalla Locride le nuove verità del pentito Pasquino
Catanzaro, spaccio di droga nella periferia sud. Indagati dalla Procura in diciassette
Reggio, Longo: «Mai incontrato o parlato con i collaboratori di giustizia»
IN EVIDENZA
Catanzaro Servizi, il bilancio 2024 potrebbe chiudersi in positivo
Rifiuti, a Reggio aumentano le irregolarità. Il nuovo piano ancora lontano
Reggio, ad Arghillà l’estate e le elezioni fermano lo sgombero degli occupanti abusivi
Umberto Primo, a Cosenza resta un mistero la proprietà dello storico edificio
Guardie mediche a Vibo, tagli confermati. L’Asp: ma migliorerà l’efficienza
L’edificio “penzolante” di Sambiase. Il sindaco di Lamezia: tocca ai privati muoversi
Soverato, asili nido in clamoroso affanno. Tante domande, pochissimi posti
CRONACA
Crotone, nell’area “Gravina” reperti preziosi . Altri 6 milioni di euro per gli scavi
Paola, servizio idrico: stipendi in ritardo per i lavoratori Ecotec
POLITICA
Corigliano Rossano, passi in avanti sulla nuova Provincia della Sibaritide
FOCUS SALUTE
Crollano i trapianti di rene in Calabria. Quasi il 50% nega la donazione
