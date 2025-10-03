Riparazione della condotta Sorical di Santa Domenica, quasi tutta Catanzaro rimarrà senz'acqua. Scuole chiuse: ecco quali

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro informa che, a seguito della comunicazione pervenuta da Sorical relativa alla sospensione della fornitura idrica sulla condotta Alli–Passante per lavori di manutenzione straordinaria, il Sindaco Nicola Fiorita ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura per la giornata di sabato 4 ottobre 2025 di numerosi plessi scolastici cittadini. Il provvedimento si è reso necessario per motivi igienico–sanitari, in quanto l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità di garantire il funzionamento dei servizi essenziali negli edifici scolastici.

ELENCO DEI PLESSI INTERESSATI

IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni *

Campanella (scuola infanzia e primaria) – Viale T. Campanella, 125

Giorgio Gaber (infanzia e primaria)

Cavita (infanzia) – Via Barlaam da Seminara

Dominianni (infanzia) – Via Orti

M. De Lorenzo (primaria) – Via Orti

A. Giglio (primaria) – Via Gravina

Mater Domini (secondaria I grado) – Plesso “Lampasi” Via A. Frangipane

Mater Domini (secondaria I grado) – Plesso “Lampasi” Via Orti

Siano Nord (infanzia) – Via Ferdinandea, 6

Siano Nord (primaria) – Via Regina Madre

Siano Sud (primaria) – Via Ferdinandea

Siano (secondaria I grado) – Via Ferdinandea

IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio

Aldisio (infanzia e primaria) – Via De Gasperi, 4

Laura D’Errico (infanzia e primaria) – Viale De Filippis

Pascoli (secondaria I grado) – Via Mario Greco, 31

Rodari (infanzia e primaria) – Via Broussard, 3

Gagliardi (infanzia) – Via Carbonari – Stadio

Gagliardi (primaria) – Via Mottola D’Amato

G. Patari (secondaria I grado) – Via Daniele, 17

Convitto Galluppi

Fontana Vecchia (infanzia) – Via Fontana Vecchia

Carbone (infanzia) – Corso Mazzini, 51

Piano Casa (infanzia) – Via Mattia Preti

Galluppi (primaria) – Corso Mazzini, 51

Maddalena (primaria) – Corso Mazzini, 51

Piano Casa (primaria) – Via U. Boccioni

Scuola secondaria I grado – Corso Mazzini, 51

IC CZ Sala – S. Maria – Milani – Preti

Santo Ianni (infanzia) – Contrada Santo Janni, 68

Samà (infanzia) – Via D.M. Pistoia

Campagnella (infanzia) – Via L. Da Vinci

Sant’Anna (infanzia) – Via Fiume Mesima

Cava (infanzia) – Via Ancinale

Cava (primaria) – Via Ancinale

Fiume Neto (primaria) – Via Fiume Neto, 31

Samà (primaria) – Via D. Marincola Pistoia

Campagnella (primaria) – Via L. Da Vinci

Sant’Anna (primaria) – Via Fiume Mesima

Secondaria I grado – Traversa degli Angioini

Infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa

Secondaria I grado “Mattia Preti” – Via S. Michele