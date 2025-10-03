Riparazione della condotta Sorical di Santa Domenica, quasi tutta Catanzaro rimarrà senz'acqua. Scuole chiuse: ecco quali

A seguito della comunicazione ricevuta da Sorical riguardo la riparazione della condotta idrica di adduzione all'impianto Sorical di Santa Domenica e conseguente interruzione delle portate ai serbatoi, si comunica che sarà sospesa l'erogazione del servizio idrico il 4 ottobre 2025 dalle ore 8 alle ore 16 nelle seguenti zone:
Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia, Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant'Antonio;
Quartiere Siano, via dei Tulipani, Quartiere Santo Janni;
Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani.
Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina.
Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc.
Campagnella, Parco dei Principi.
Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.
L’Amministrazione Comunale di Catanzaro informa che, a seguito della comunicazione pervenuta da Sorical relativa alla sospensione della fornitura idrica sulla condotta Alli–Passante per lavori di manutenzione straordinaria, il Sindaco Nicola Fiorita ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura per la giornata di sabato 4 ottobre 2025 di numerosi plessi scolastici cittadini.
Il provvedimento si è reso necessario per motivi igienico–sanitari, in quanto l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità di garantire il funzionamento dei servizi essenziali negli edifici scolastici.
ELENCO DEI PLESSI INTERESSATI
IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni *
Campanella (scuola infanzia e primaria) – Viale T. Campanella, 125
Giorgio Gaber (infanzia e primaria)
Cavita (infanzia) – Via Barlaam da Seminara
Dominianni (infanzia) – Via Orti
M. De Lorenzo (primaria) – Via Orti
A. Giglio (primaria) – Via Gravina
Mater Domini (secondaria I grado) – Plesso “Lampasi” Via A. Frangipane
Mater Domini (secondaria I grado) – Plesso “Lampasi” Via Orti
Siano Nord (infanzia) – Via Ferdinandea, 6
Siano Nord (primaria) – Via Regina Madre
Siano Sud (primaria) – Via Ferdinandea
Siano (secondaria I grado) – Via Ferdinandea
IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio
Aldisio (infanzia e primaria) – Via De Gasperi, 4
Laura D’Errico (infanzia e primaria) – Viale De Filippis
Pascoli (secondaria I grado) – Via Mario Greco, 31
Rodari (infanzia e primaria) – Via Broussard, 3
Gagliardi (infanzia) – Via Carbonari – Stadio
Gagliardi (primaria) – Via Mottola D’Amato
G. Patari (secondaria I grado) – Via Daniele, 17
Convitto Galluppi
Fontana Vecchia (infanzia) – Via Fontana Vecchia
Carbone (infanzia) – Corso Mazzini, 51
Piano Casa (infanzia) – Via Mattia Preti
Galluppi (primaria) – Corso Mazzini, 51
Maddalena (primaria) – Corso Mazzini, 51
Piano Casa (primaria) – Via U. Boccioni
Scuola secondaria I grado – Corso Mazzini, 51
IC CZ Sala – S. Maria – Milani – Preti
Santo Ianni (infanzia) – Contrada Santo Janni, 68
Samà (infanzia) – Via D.M. Pistoia
Campagnella (infanzia) – Via L. Da Vinci
Sant’Anna (infanzia) – Via Fiume Mesima
Cava (infanzia) – Via Ancinale
Cava (primaria) – Via Ancinale
Fiume Neto (primaria) – Via Fiume Neto, 31
Samà (primaria) – Via D. Marincola Pistoia
Campagnella (primaria) – Via L. Da Vinci
Sant’Anna (primaria) – Via Fiume Mesima
Secondaria I grado – Traversa degli Angioini
Infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa
Secondaria I grado “Mattia Preti” – Via S. Michele
Altri istituti comunali
CPIA
Scuola infanzia “G. Pepe”
Istituti provinciali
Convitto Nazionale “P. Galluppi” – sede Liceo Classico
IIS “Siciliani – De Nobili”
IIS “V. Emanuele II – Chimirri”
IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca” (eccetto plessi Pacioli e Petrucci)
ITTS “E. Scalfaro”
Polo Didattico Carcerario “Ugo Caridi”
Polo Didattico Carcerario I.P.M.
*(Alcuni istituti risultano già chiusi per operazioni elettorali)
