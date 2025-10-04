Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Bimbo morto tra gli ospedali di Vibo e Cosenza, la Procura bruzia apre un’inchiesta

Bimbo morto tra gli ospedali di Vibo e Cosenza, la Procura bruzia apre un’inchiesta

di

Il tribunale di Cosenza

La Procura di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla morte del bimbo di 4 mesi, di Paravati, tra due ospedali. Sono stati i genitori di quell’angioletto a pretendere verità e giustizia in un esposto carico di dolore. Il loro è un desiderio, che considerano un dovere nei confronti di quel bimbo che non c’è più. Il piccolo è spirato lunedì sera nella Terapia intensiva neonatale di Cosenza dov’era giunto con l’elisoccorso dall’ospedale Jazzolino di Vibo, in condizioni disperate.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province