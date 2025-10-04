Lamezia Terme, recupero del castello di Nicastro: passo avanti nell’avvio dei lavori

Buone notizie per il castello Normanno-Svevo. Prosegue infatti l’iter per la sistemazione dell’antico maniero, chiuso ormai da anni: nell’ambito dei fondi Agenda Urbana l’Amministrazione Murone ha affidati alla ditta Guendalina Salimei Tstudio l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica compresi servizi geologici, e all’archeologo Eugenio Donato i servizi tecnici di redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, per il recupero funzionale del Castello Normanno Svevo necessari anche un rilievo aerofotogrammetrico.

