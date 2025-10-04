Maxi-controlli della polizia a Isola Capo Rizzuto e Crotone: cinque denunciati, multe e sequestri

Particolare attenzione è stata rivolta a 17 soggetti sottoposti a misure restrittive, tra arresti domiciliari per reati di droga e mafia e sorvegliati speciali, tutti residenti a Isola Capo Rizzuto.

Nel corso dei controlli sono state identificate 578 persone (171 con precedenti e 41 stranieri), mentre i veicoli controllati sono stati 334 in totale. Allestiti 35 posti di controllo e contestate 9 infrazioni al Codice della Strada. Verificati anche 4 esercizi commerciali, con l’elevazione di una sanzione amministrativa e 5 denunce all’Autorità Giudiziaria.

Controlli a tappeto della polizia di Stato tra Isola Capo Rizzuto e Crotone. Su disposizione del questore Renato Panvino, un imponente servizio interforze ha visto impegnati agenti della Squadra Mobile, Divisione Anticrimine, Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polfer, Ufficio Immigrazione ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. L’obiettivo: prevenire e reprimere reati legati allo spaccio di droga, monitorare soggetti sottoposti a misure restrittive e vigilare sul rispetto delle normative da parte di cittadini ed esercizi commerciali.

L’Ufficio Immigrazione ha identificato 24 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, mentre la Stradale ha denunciato il titolare di un’azienda per mancata registrazione dei noleggi su portale ministeriale e ha controllato 58 veicoli. La Polizia Ferroviaria ha invece passato al setaccio le aree attorno alla stazione di Crotone, controllando 70 persone e 43 veicoli, con 3 multe elevate.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno identificato 160 persone (47 con precedenti e 9 stranieri) e controllato 86 veicoli, elevando 6 sanzioni.

Controlli negli esercizi commerciali

Durante un’ispezione, la Polizia Amministrativa ha scoperto un dipendente non regolarmente assunto in un locale: per il caso verrà interessato l’Ispettorato del Lavoro. Al titolare è stata inoltre contestata la mancata sorveglianza dei locali (sanzione di 1.032 euro) e denunciata l’omessa esposizione della tabella dei prezzi in una sala biliardo.

Le attività nel capoluogo

Parallelamente, gli agenti delle Volanti hanno denunciato due persone per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, segnalato al Prefetto due soggetti per possesso di droga, sequestrando piccole quantità di hashish e cocaina. Complessivamente a Crotone sono state identificate 269 persone e controllati 129 veicoli.