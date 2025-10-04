Megaprogetto turistico a Vibo Marina, “sì” del Comune al primo intervento

Arrivano i primi “sì” al progetto per la realizzazione del progetto integrato di sviluppo turistico promosso dall’imprenditore Francesco Cascasi, che vede sul piatto un investimento da 27 milioni di euro e un’opportunità occupazionale calcolata in 250 posti di lavoro.

Il Comune, nei giorni scorsi, ha rilasciato il permesso di costruire in ordine a una prima parte di intervento, riguardante la riqualificazione di un immobile, ubicato in via Michele Bianchi, che diventerà un albergo moderno e lussuoso. La struttura rientrerà nell’ambizioso progetto integrato nel settore turistico ricettivo, che punta a fare di quello di Vibo Marina il secondo porto turistico del Tirreno Meridionale, creando tutte le condizioni per attrarre flussi.

