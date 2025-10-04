Messa in sicurezza del “Migliarello”, arriva il primo via libera dalla Giunta di Crotone

Inizia a prendere forma l'opera di messa in sicurezza del ponte sul torrente Migliarello e dello stesso torrente, un intervento che consentirà di migliorare il deflusso del corso d'acqua che si estende lungo località Trafinello.

Il Comune di Crotone ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi. Il via libera è arrivato dalla giunta guidata dal sindaco, Vincenzo Voce, che ha messo un primo punto fermo sull'appalto. I prossimi passaggi prevedono il varo della progettazione esecutiva e l'affidamento dei lavori.

