Stadio di Catanzaro, c’è il progetto definitivo: via all’iter per la gara d’appalto

È servito più tempo del previsto, almeno rispetto a quanto si immaginava in estate, però il progetto per i lavori di riqualificazione dello stadio “Ceravolo” è finalmente arrivato nei computer del Comune. Questo vuol dire che ora può concretamente partire l’iter burocratico che dovrebbe consentire l’avvio degli interventi sulla “Capraro” e per la copertura della tribuna non appena finirà la stagione sportiva in corso, quindi non più tardi del prossimo giugno. «Il giorno dopo», aveva sottolineato il sindaco Fiorita il 17 luglio scorso, riferendosi al giorno dopo la fine delle partite. Il campionato finirà il 9 maggio, eventuali playoff o playout si protrarrebbero fino alla fine di maggio (ancora non sono state fissate le date).

