Torre Melissa, in fiamme il deposito biancheria di un hotel: evacuati ospiti e personale e interdetto l'accesso a parte della struttura

Nella giornata odierna ore 11:00 circa, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Cirò Marina è intervenuta nel Comune di Torre Melissa, in via Pontino 18, a seguito di segnalazione di incendio che interessava un locale adibito a deposito biancheria al primo piano dell’edificio dell’Hotel Melissa.

All’arrivo sul posto i Vigili del fuoco hanno constatato che, da una finestra del primo piano, fuoriuscivano fumo e fiamme: quindi si è provveduto a posizionare i mezzi e, con ausilio dell’autoscala, ad arrivare alle finestre per iniziare repentinamente le operazioni di spegnimento.

Durante le operazioni è stata disposta l’immediata evacuazione degli ospiti e del personale fino al termine dell’intervento e della messa in sicurezza dei luoghi; quindi veniva pure interdetto l’accesso alla zona interessata dall’incendio al primo piano, alle stanze ricettive al secondo piano, e parte dell’atrio laterale piano terra, quest’ultimo fino alla rimozione delle macerie e dei residui dell’incendio.