Bimbo morto tra gli ospedali di Vibo e Cosenza, a Paravati l’ultimo saluto al piccolo Leonardo Currà

Tanta la commozione ieri pomeriggio a Paravati nella chiesa della Madonna degli Angeli ai funerali del piccolo Leonardo Currà, di soli quattro mesi, deceduto nei giorni scorsi all’Annunziata di Cosenza, era arrivato dall’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Il rito funebre è stato celebrato dal parroco don Antonio Pileggi, e tante persone provenienti dall’intero comprensorio hanno voluto stringersi attorno ai giovani genitori del piccolo, Katia Nesci e Gianluca Currà e a tutti i familiari affranti. Per l’intera giornata il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, interpretando i sentimenti della gente, ha proclamato il lutto cittadino per consentire a tutti i miletesi «di stare vicini alla famiglia che dalla gioia del matrimonio e della nascita del primogenito è piombata in un dolore inimmaginabile e impensabile».

