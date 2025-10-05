Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Crotone, auto finisce sullo spartitraffico del cavalcavia: ferita una coppia di anziani originari di Savelli

Incidente stradale questa sera, intorno alle ore 19:15 circa, sul cavalcavia ingresso sud di Crotone. Una Fiat Grande Punto è finita per cause da accertare sullo spartitraffico. All'interno una coppia di anziani originari di Savelli, subito presi in cura dai sanitari del 118 arrivati con due ambulanze. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Crotone intervenuta per la messa in sicurezza dell'auto che perdeva liquido dal motore e dei luoghi circostanti. Sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale.

