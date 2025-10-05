Droga, coltello e una mazza baseball in auto: un arresto e una denuncia a Cirò Marina

Una persona arrestata e una denunciata. I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale di Crotone, e finalizzati anche alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, nel corso della notte appena trascorsa hanno arrestato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere un diciannovenne di Cirò Marina e, contestualmente, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un concittadino di ventotto anni. I carabinieri, infatti, nel pattugliare la zona del Lungomare hanno notato un’autovettura che, alla loro vista, accelerava in maniera repentina, e da cui, uno dei passeggeri, lanciava un barattolo dal finestrino posteriore: circostanze, queste, che non sono sfuggite agli uomini dell’Arma che, dopo pochi istanti, hanno affiancato e fermato la vettura, e constatato che quanto lanciato fossero in realtà 65 grammi di hashish.