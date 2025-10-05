«Una camera calda appena inaugurata, un pronto soccorso in cronica carenza di personale e reparti che si reggono a fatica mentre altrove le risorse umane vengono potenziate». Continua a montare la protesta dei sindacati sulla gestione del personale all’interno dell’ospedale di Soverato. Le rassicurazioni del commissario Antonio Battistini non sembrano essere bastate a placare le polemiche e sotto accusa finiscono ordini di servizio descritti come «sbilanciati e per questo discutibili».
A parlare è il segretario provinciale di Nursind Filippo Forti che lancia un nuovo allarme.
Ospedale di Soverato, i sindacati: «Ci sono ancora carenze nei reparti»
Al Pronto soccorso mancano operatori socio-sanitari mentre in Ortopedia ci sono solo 8 infermieri. Il reparto di Medicina «viene costantemente potenziato» con uno «squilibrio delle risorse umane»
