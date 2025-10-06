Centrale a biomasse di Cutro e danno erariale, lo Stato “rinuncia” a incassare 10 mln

Sfuma per lo Stato la possibilità di incassare 10 milioni di euro per il presunto danno erariale che sarebbe stato causato dalla "Serravalle Energy", la società che gestisce centrale biomasse di Cutro, per aver percepito indebitamente contributi pubblici dal Gestore servizi energetici. Lo ha sentenziato la sezione giurisdizionale Corte dei conti della Calabria. Che, dichiarando inammissibile l'atto di citazione della Procura contabile per errori istruttori, ha scagionato Carmine Serravalle, il rappresentante legale della "Serravalle Energy", e la stessa azienda.

