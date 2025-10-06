Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Incidente alle porte di Catanzaro, un ferito grave. Due bimbi con la madre trasportati in ospedale

Questa mattina, intorno alle ore 0, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro è intervenuta su Viale De Filippis, in prossimità del sottopasso di Via Gioacchino da Fiore (ingresso alla città di Catanzaro), a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, una Fiat Panda e una Citroën.

Il conducente della Fiat Panda è rimasto gravemente ferito ed è stato estratto dalle lamiere dal personale dei Vigili del Fuoco. L’uomo è stato successivamente affidato al personale sanitario del SUEM 118 per le prime cure e il trasferimento presso una struttura ospedaliera.

A bordo della Citroën viaggiavano una madre con due bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni. Anche loro sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e ulteriori controlli. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per la gestione della viabilità, che ha subito temporanei disagi.

