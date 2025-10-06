Notte di sangue e paura a Filandari: gambizzato il figlio di un assessore

Uno sparo scuote Filandari e, dopo il ferimento di un giovane nella frazione Pizzinni, scattano prontamente le indagini. Il proiettile, partito verosimilmente da una pistola, è andato a conficcarsi nella gamba di un ventenne del posto, figlio di un assessore comunale. Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto né si sa chi abbia premuto il grilletto, ma gli inquirenti sono già al lavoro per ricomporre il puzzle. Parrebbe esclusa la pista dell’incidente e delle pallottole vaganti, orientandosi invece gli investigatori verso l’ipotesi di un atto intenzionale, avvenuto a distanza ravvicinata: chi ha pigiato il grilletto lo ha fatto deliberatamente. Tuttavia, attualmente, sulle ipotesi investigative c’è il massimo riserbo.

