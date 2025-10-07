Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Catanzaro Servizi: i tre passi per avviare la ristrutturazione

Catanzaro Servizi: i tre passi per avviare la ristrutturazione

La priorità della società partecipata è la chiusura del bilancio 2024, poi sarà la volta delle attività a rilevanza economica, necessarie per avere nuove entrate e affrontare la transazione con Aurora srl

Sono ben scandite le prossime tappe della Catanzaro Servizi. La società partecipata del Comune ha infatti davanti una serie di appuntamenti-sfide che vedono, nell’ordine, l’approvazione del bilancio 2024, l’affidamento di nuovi servizi a rilevanza economica da parte del Comune e la (nuova) definizione della transazione milionaria con Aurora srl.
L’approdo della questione finanziaria risente dei ritardi dovuti alla situazione legata al caso del credito fiscale insussistente che, nell’estate scorsa, ha portato allo stop della transazione con Aurora srl (di cui costituiva il pagamento della prima rata) e, poi, per un’insanabile frattura tra le parti, alla sostituzione dell’amministratore unico da parte del socio: da Gianluca Silipo (che ha sporto denuncia per truffa sulla questione credito fiscale) al “traghettatore” Antonio De Marco. Sono confermate le voci della possibile chiusura in (lieve) avanzo dell’esercizio, emerse dalla riunione che il sindaco Nicola Fiorita e De Marco hanno avuto con i sindacati.
