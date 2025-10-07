Catanzaro, un convegno sul “Decreto Caivano”: riflessioni su una giustizia a misura di minore

Si terrà venerdì 10 ottobre alle 15:30, nella sala consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, il convegno dal titolo “Decreto Caivano: una giustizia a misura di minore?”, promosso dalla Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora” e dall’Osservatorio Giustizia Minorile – UCPI.

L’iniziativa intende approfondire gli effetti del cosiddetto Decreto Caivano sul D.P.R. 448/1988, che disciplina il processo penale minorile, con particolare attenzione ai profili più controversi introdotti dalla recente normativa.

Durante i lavori si discuterà, in particolare, delle misure precautelari e cautelari, della messa alla prova e della messa alla prova semplificata, analizzando l’ampliamento dei casi in cui tali misure possono essere applicate ai minori. Saranno inoltre affrontati i rischi legati alla crescente ostatività di alcune tipologie di reato che, di fatto, limitano l’accesso all’istituto della messa alla prova, ponendosi in contrasto con i principi di minima offensività, adeguatezza e residualità della detenzione su cui si fonda la giustizia minorile.