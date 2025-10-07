Catanzaro, un convegno sul “Decreto Caivano”: riflessioni su una giustizia a misura di minore

Si terrà venerdì 10 ottobre alle 15:30, nella sala consiliare del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, il convegno dal titolo “Decreto Caivano: una giustizia a misura di minore?”, promosso dalla Camera Penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora” e dall’Osservatorio Giustizia Minorile – UCPI.
L’iniziativa intende approfondire gli effetti del cosiddetto Decreto Caivano sul D.P.R. 448/1988, che disciplina il processo penale minorile, con particolare attenzione ai profili più controversi introdotti dalla recente normativa.
Durante i lavori si discuterà, in particolare, delle misure precautelari e cautelari, della messa alla prova e della messa alla prova semplificata, analizzando l’ampliamento dei casi in cui tali misure possono essere applicate ai minori. Saranno inoltre affrontati i rischi legati alla crescente ostatività di alcune tipologie di reato che, di fatto, limitano l’accesso all’istituto della messa alla prova, ponendosi in contrasto con i principi di minima offensività, adeguatezza e residualità della detenzione su cui si fonda la giustizia minorile.
Il confronto punterà anche a valorizzare i principi di rieducazione e recupero alla base del D.P.R. 448/1988, con un focus sulla situazione dell’Istituto Penale Minorile di Catanzaro e sulle iniziative di reinserimento sociale rivolte ai ragazzi che vivono percorsi di devianza.
Dopo i saluti istituzionali dell’avvocato Francesco Iacopino, presidente della Camera Penale “Alfredo Cantafora” di Catanzaro, e dell’avvocato Enza Matacera, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, prenderanno la parola:
l’avvocato Danilo Iannello, responsabile della Scuola Territoriale di Formazione della Camera Penale di Catanzaro;
l’avvocato Federico Sapia, componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Giustizia Minorile – UCPI;
l’avvocato Gianluca Totani, componente della Giunta UCPI;
la dottoressa Alessandra Ruberto, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
la dottoressa Teresa Chiodo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;
l’avvocato Vanina Zaru, responsabile dell’Osservatorio Nazionale sulla Giustizia Minorile – UCPI.
L’incontro si propone come un importante momento di confronto tra magistrati, avvocati e studiosi del diritto minorile, in un contesto in cui il bilanciamento tra sicurezza, rieducazione e tutela dei minori torna al centro del dibattito giuridico nazionale.
