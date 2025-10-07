Incendi e forte vento nel Crotonese: oltre venti interventi dei vigili del fuoco. Roghi a Isola Capo Rizzuto e Cutro

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone, impegnati anche oggi in oltre venti interventi per incendi di vegetazione di ampia entità che hanno interessato diverse zone del territorio provinciale.

Alle operazioni di spegnimento si sono aggiunti numerosi interventi per pericoli di stabilità a strutture esposte al forte vento, come lampioni, infissi e coperture, resi instabili dalle raffiche che da giorni interessano la fascia ionica calabrese.

Due in particolare gli episodi che hanno richiesto un impegno straordinario. Il primo si è verificato a Isola di Capo Rizzuto, dove le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle abitazioni. L’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere il rogo ed evitare che si propagasse verso le case, scongiurando conseguenze più gravi.

Il secondo episodio ha riguardato un vasto incendio divampato lungo la Statale 106, in località San Leonardo di Cutro. Qui le fiamme, alimentate dal vento, hanno oltrepassato la sede stradale, avvicinandosi al Villaggio Serenè.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del Fuoco, che sono riusciti a circostanziare e domare il fronte di fuoco dopo ore di lavoro.