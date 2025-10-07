Elettrauto assassinato 33 anni fa a Briatico, un pentito rivela i retroscena: "E' stato un cosentino"

Un crimine dimenticato. Compiuto nel Vibonese, a Briatico, amena cittadina della Costa degli Dei, nel 1992.

Francesco Santaguida, 30 anni, elettrauto, viene assassinato a colpi di pistola da un killer mai individuato. Le indagini avviate all’epoca dalla procura di Vibo non approdarono a nulla: nessuno fu in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione del sicario. Dopo 33 anni, Roberto Pagano, collaboratore di giustizia storico della ‘ndrangheta cosentina, ha rivelato all’inviato de “Le Iene”, Luigi Pelazza, il nome del presunto esecutore del delitto. Si tratta di un cosentino spedito a “punire” con la morte Santaguida - a dire del pentito - che faceva affari senza render conto alle cosche dominanti.

Pagano affida ai microfoni della trasmissione Mediaset le sue confessioni e tira in ballo Pierino Pellegrino, lontano da tempo dagli ambienti della criminalità che è stato contattato da Pelazza ma ha reagito male contro la troupe e l’intervistatore che hanno filmato e diffuso la scena.

Il collaboratore di giustizia Roberto Pagano, lanciatosi tra le braccia dello Stato nel lontano 1993 dopo una vita perigliosa, ha invece raccontato molti retroscena della sua convulsa esistenza.

