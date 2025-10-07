Filandari, il 20enne gambizzato ha raccontato tutto ai carabinieri

Sul ferimento del ventenne di Filandari si è mossa la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata dal procuratore capo Camillo Falvo, e gli inquirenti stanno già lavorando alacremente per identificare colui che ha premuto il grilletto. Le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona potrebbero essere determinanti per chiudere il cerchio sull’episodio, facendo così ricostruire quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Il ventenne si trovata sotto casa quando, intorno alle 3,30/4, è stato attinto dal colpo partito da una pistola: il proiettile si è fermato sulla coscia destra, procurandogli una ferita che gli ha comunque consentito di recarsi autonomamente al Pronto soccorso dello Jazzolino, dove ieri mattina è tornato per sottoporsi all’intervento di rimozione dell’ogiva (intervento che al far dell’alba di domenica aveva rifiutato). Domenica, il giovane si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, accompagnato dal padre e dal legale.

