La morte del pizzaiolo Francesco Chimirri a Crotone: archiviate le accuse contro il poliziotto

Il 44enne fu colpito durante una colluttazione a Crotone. Il “no” alla ricusazione del gip finisce in Corte Costituzionale

La gip del Tribunale di Crotone, Elisa Marchetto, ha archiviato il procedimento a carico di Giuseppe Sortino accusato dell’omicidio di Francesco Chimirri. Il pizzaiolo di 44 anni venne colpito a morte il 7 ottobre 2024 da un colpo esploso dalla pistola del 38enne viceispettore della Polizia di Stato, al culmine di una colluttazione nel rione Lampanaro. Ma nell’ambito del procedimento è stata sollevata dagli avvocati dei familiari di Chimirri, la legittimità costituzionale della norma che ha consentito alla Corte d'appello di Catanzaro di dichiarare inammissibile la richiesta dei familiari della vittima di ricusare la giudice che ha scagionato il poliziotto. A maggio scorso c’era stato il patteggiamento dei 4 componenti della famiglia Chimirri accusati di aver aggredito brutalmente Sortino nel corso del stesso episodio in cui morì il pizzaiolo.
