Lamezia Terme, giurano i nuovi vigili del fuoco del 100° corso: cerimonia al Centro polifunzionale regionale

La giornata si è aperta con un momento particolarmente toccante per i giovani Vigili del Fuoco e le loro famiglie: la benedizione degli elmi, impartita da mons. Tommaso Buccafurni, vicario generale della diocesi di Lamezia Terme, seguita dal “cambio distintivo”. Un familiare per ciascun allievo ha infatti rimosso dall’uniforme il distintivo da “Vigile del Fuoco in prova”, sostituendolo con quello da “Vigile del Fuoco”, in un clima di forte emozione e orgoglio.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, il comandante della Legione Carabinieri Calabria, gen. Riccardo Sciuto, il comandante regionale della Guardia di Finanza, gen. Gianluigi D’Alfonso, e il comandante del Comando Militare Esercito Calabria, col. Ugo Gaeta.

Lucia ha ricordato come il giuramento non rappresenti un mero adempimento formale, ma un impegno solenne verso la Repubblica e la Costituzione, un atto di fedeltà ai principi di legalità, onore e servizio pubblico. Ha poi evidenziato la complessità del percorso formativo, durato nove mesi, e l’importanza della formazione continua nel corso dell’intera carriera.

In totale, 28 vigili hanno giurato a Lamezia Terme, mentre 722 hanno prestato giuramento a Roma.

Durante il suo intervento, il direttore regionale Maurizio Lucia ha sottolineato l’importanza della giornata per il Centro di Formazione lametino, evidenziando come non sia usuale lo svolgimento della cerimonia di giuramento in una sede diversa da quella principale di Roma. A causa della concomitanza con le elezioni regionali in Calabria, infatti, l’Amministrazione centrale ha consentito alle 56 unità calabresi del 100° corso di prestare giuramento a Lamezia Terme, in collegamento video con le Scuole Centrali Antincendi di Roma-Capannelle, dove si trovavano gli altri 722 allievi, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo dipartimento Attilio Visconti e del capo del Corpo nazionale Eros Mannino.

Il direttore ha infine esortato i neo vigili a raccogliere “il testimone” da chi li ha preceduti, portando avanti con dedizione e coraggio una professione tanto difficile quanto nobile: “Il nostro è un lavoro duro e spesso rischioso, ma capace di regalare emozioni indescrivibili, come quelle che si provano quando si salva una vita umana”.

Nel suo intervento, il sottosegretario Wanda Ferro ha espresso parole di grande apprezzamento per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per il servizio che quotidianamente svolge “con coraggio, altruismo, spirito di servizio e senso di comunità”.

Rivolgendosi ai nuovi vigili, Ferro ha ricordato che “questa giornata rimarrà scolpita nella vostra vita: il giuramento segna la fine di un percorso formativo intenso e l’inizio di una nuova responsabilità. Non dimenticate mai che la formazione è un cammino che non si interrompe mai”.

Il sottosegretario ha inoltre evidenziato il ruolo di eccellenza del Centro Polifunzionale Regionale di Lamezia Terme, sede della prima scuola italiana per Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), che negli ultimi 15 anni ha formato oltre 1.200 vigili provenienti da tutta Italia.

Nell’ultimo anno, presso il Centro, si sono tenuti sei corsi regionali e nazionali per circa 160 partecipanti, oltre alle attività di formazione e addestramento per gli allievi dei corsi 99°, 100° e 101°, per un totale di circa 150 allievi.

Ferro ha concluso ricordando ai nuovi vigili l’importanza dello spirito di squadra: “Guardate la persona che vi sta accanto: sarà il vostro primo alleato nelle situazioni di emergenza. Oggi entrate a far parte di un Corpo con una storia gloriosa, che continuerà a vivere grazie al vostro impegno e alla vostra dedizione”.